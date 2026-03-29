「御名残道頓堀お練り」を行う片岡仁左衛門さん＝29日午後、大阪・道頓堀大阪松竹座が5月に閉館するのを前に、歌舞伎の人気役者たちが29日、劇場のある大阪・道頓堀で「御名残道頓堀お練り」を行った。人力車に乗った人間国宝の片岡仁左衛門さん（82）らが、芝居街への感謝の思いを込め、集まったファンの歓声に手を振って応えた。おはやしの音色とともに、のぼりを掲げた人力車が約700メートルをゆっくりと進行。多くの観光客