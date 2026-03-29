シンガポール海峡に進入する米軍の強襲揚陸艦トリポリ＝17日/Edgar Su/Reuters/File（CNN）中東地域での米軍のプレゼンスを強化する形で、水兵と海兵隊員3500人を乗せた米海軍の強襲揚陸艦トリポリが同地域に到着した。中東では、イエメンの親イラン反政府武装組織フーシがイスラエルに向けてミサイルを発射したことで新たな戦線が開かれた。米中央軍によると、兵士3500人を乗せたトリポリが中東に到着した。国防総省は今後の対応