◆第３３回マーチＳ・Ｇ３（３月２９日、中山競馬場・ダート１８００メートル、稍重）ダートのハンデ重賞が１５頭立て（ハピが出走取消）で行われ、８番人気で角田大和騎手騎乗のサンデーファンデー（牡６歳、栗東・東田明士厩舎、父スズカコーズウェイ）が重賞２勝目。角田騎手＆東田調教師ともに、うれしい重賞初制覇となった。勝ち時計は１分５１秒２。同馬は２５年１月のプロキオンＳで重賞初勝利。その後、音無秀孝調教師