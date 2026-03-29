◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―０中日（２９日・マツダスタジアム）中日の高橋宏斗投手が、今季初登板初先発で８回６安打１失点（自責０）で完投するも、打線は１安打完封負け。１８年以来、８年ぶりの開幕３連敗を喫した。高橋宏は、５回まで３安打と走者を出しながらもゼロを並べた。だが、６回だった。佐々木とファビアンの連打で２死一、二塁。菊池が放った二塁へのゴロを田中が捕球するも、一塁送球をサノーが後逸。そ