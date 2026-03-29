◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―０中日（２９日・マツダスタジアム）広島が２２年以来、４年ぶりの開幕３連勝を決めた。新井政権初の好発進で、本拠地では前回Ｖの１８年以来で同じ中日戦。“吉兆”スタートの立役者は先発・栗林良吏投手だ。初回から豊富な球種を生かしたテンポのいい投球を見せ、直球も力強かった。３回に石伊、村松から連続三振を奪うなど計７奪三振。８回先頭で細川にこの日初安打となる中前打を浴び快挙は