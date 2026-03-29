◆センバツ第１０日▽準決勝専大松戸２ー３大阪桐蔭（２９日・甲子園）春夏１０度目の全国制覇を目指す大阪桐蔭は準決勝で専大松戸に勝利。３試合連続１点差勝ちで、４年ぶりの決勝進出を果たした。初回に先頭打者・仲原慶二（２年）が右翼線に三塁打を放つ。無死一、三塁で３番・内海竣太（３年）は二ゴロ併殺打に倒れるも、２死三塁で、４番・ＤＨの谷渕瑛仁（３年）の一ゴロ失策で仲原が生還し、１点を先取した。先発