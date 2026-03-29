第９８回センバツ高校野球大会は２９日、甲子園で準決勝２試合が行われ、決勝に挑む２チームが決まった。智弁学園（奈良）は逆転勝ちで、中京大中京（愛知）を下し、優勝した２０１６年以来２度目の決勝進出となった。エース左腕・杉本真滉（３年）が１失点（自責０）完投で今大会４勝目。智弁学園の投手で甲子園１大会４勝以上は、優勝した１６年春、５試合すべて完投勝利（２完封）の村上頌樹（現阪神）以来、２人目となった