ダートG3「マーチS」（ハピが出走取り消しで15頭立て）は8番人気のサンデーファンデー（牡6＝東田、父スズカコーズウェイ）が4コーナー出口で先頭に立つと、そのまま押し切り1着。昨年のプロキオンS（中京）以来となる重賞2勝目を挙げた。鞍上の角田大和（24）と管理する東田明士（あきし）師（37）は、ともに重賞初制覇。2着に5番人気アクションプラン、3着は7番人気ブレイクフォースが入り3連単＜15＞＜7＞＜4＞は11万7600