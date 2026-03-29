◇第98回選抜高校野球大会専大松戸2―3大阪桐蔭（2026年3月29日甲子園）専大松戸は4回と8回に2度追いつく粘りを見せたが、初の決勝進出には届かなかった。初回に先制点を許したが、4回に長谷川の適時内野安打で追いついた。再び1点を追う8回に犠打と三盗で2死三塁のチャンスをつくり、刈部の左前適時打で追いついた。投手陣は先発の小林が4回途中4安打1失点。2番手の門倉がその後を受けて好投を続けたが、8回に勝ち