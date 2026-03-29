■バレーボール大同生命SVリーグ女子 第21節NECレッドロケッツ川崎3−2東レアローズ滋賀（29日、東急ドレッセとどろきアリーナ）【日程一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月3日開幕 ！ 初戦は女子がフランス、男子はウクライナと激突NECレッドロケッツ川崎は東レアローズ滋賀とのGAME2で、フルセットの接戦を制し、36勝目（6敗）を挙げ、レギュラーシーズン優勝が決定した。前日のGAME1では、3-0のストレートで勝