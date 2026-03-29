高市総理が選挙公約で掲げた「食料品消費税の2年間ゼロ」。お花見をする人たちに、今、どう思っているか聞いてみました。【図でみる】「給付付き税額控除」とは花見客も「おにぎり持ってきた」押し寄せる節約の波“消費税ゼロ”どうなった？都内の公園で花見を楽しむ人々。ただ、今年は事情が異なるようです。花見客「（Q.今までのお花見と違う点は？）やっぱり節約。安いものを買って楽しむ。焼き鳥が一番高くて500円くらい、3