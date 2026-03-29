[3.28 国際親善試合 日本 1-0 スコットランド グラスゴー]1トップのタスクを高水準でこなし、次の課題にも向き合える有意義な63分間だった。191cmの長身を誇る20歳のFW後藤啓介(シントトロイデン)はスコットランド戦で日本代表初先発。攻撃ではポストプレーのワンタッチパスで前進を加速させつつ、守備では前線からのファーストプレスだけでなく、相手のボランチを消す役割やボールホルダーへのプレスバックに奔走し、主力を多数