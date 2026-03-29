女優の市川実日子（47）が29日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。芸能界入りの秘話を明かした。この日は19年続いた番組の最終回。スタート時からナレーションを担当した女優の小林聡美のほか、女優の片桐はいりとともに出演。互いにドラマや映画、舞台などで共演し、親交がある。小林はTBS「3年B組金八先生」で14歳で芸能界入り。市川も同じ14歳でモデルとして芸能界入りしている。当時について、「