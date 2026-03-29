◇第98回選抜高等学校野球大会 準決勝(29日、甲子園球場)春のセンバツ高校野球は準決勝2試合が行われ、智弁学園(奈良)と大阪桐蔭(大阪)が決勝進出を果たしました。第1試合は智弁学園が春のセンバツ最多61勝の中京大中京(愛知)に2-1で逆転勝ち。1点を追う6回、馬場井律稀選手(3年)のタイムリーで同点とすると、8回に4番・逢坂悠誠選手(2年)が1塁線を抜ける決勝タイムリー2ベースを放ちました。投げては杉本真滉投手(3年)が9回137球