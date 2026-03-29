4月4日･5日の土日に開催されるのは、豪華絢爛な山が城下町を練り歩く「春の犬山まつり」。さらに、木曽川沿いの桜並木など春に見どころ満載の愛知県犬山市。 【写真を見る】観光地を足で支える“人力車” 犬山城下町を案内するのは芸歴20年の現役芸人!? 人力車を引っ張る“車夫”を始めたきっかけとは 国宝･犬山城の入場者数が、2025年に過去最高の69万人を突破し、観光客が年々増加している注目スポットです。 そんな観光ブ