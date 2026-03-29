アプリ「あなたの手術手帳」の画面（名古屋市立大病院提供）名古屋市立大病院は、外科医の負担を減らそうと、手術に関する説明動画を患者がスマートフォンで閲覧できるアプリ「あなたの手術手帳」を開発した。医師が患者に説明する時間の短縮や、患者の理解度向上が期待される。3月下旬に消化器外科で本格的に導入した。同科が地元企業と開発。外科医不足や「医師の働き方改革」への対応で業務の見直しを迫られていることが背