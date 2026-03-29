◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年3月29日東京D）阪神先発の伊藤将は2回1/3を6安打3失点で降板となった。初回は泉口、ダルベックに連打を浴びるなど、先制点を献上。2回は打者3人で料理し、立ち直ったかに思われたが5―1の3回に試練が訪れた。キャベッジ、松本、泉口に三連打を浴びて、1死満塁。ダルベックにはストレートで押し出し四球を与えて、交代を告げられた。早川が2番手として3回途中から継投。なおも1死満塁の