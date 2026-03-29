◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー阪神(29日、東京ドーム)開幕3戦目の先発を託された巨人のドラ3ルーキー・山城京平投手。3回途中5失点と悔しいマウンドとなりました。初回には先頭で迎えた阪神・近本光司選手にヒットを浴びた山城投手。俊足の近本選手には盗塁を試みられるも、スタメンマスク・岸田行倫選手の好プレーで盗塁を阻止します。その後は森下翔太選手に四球を許すも、4番・佐藤輝明選手からは三振を奪い無失点の立ち上がりと