大谷翔平投手（３１）が所属するドジャースは２８日（日本時間２９日）のダイヤモンドバックス戦に３―２で逆転勝利を収め３連勝。１点ビハインドの８回にスミスが値千金の２ランをマークすると、新守護神のディアスがゲームを危なげなくクローズした。大谷、ベッツ、フリーマンらのラインナップにタッカーまでが加わった現在のドジャース打線は凶暴そのもの。大目標のワールドシリーズ３連覇へ向け、この上ないスタートを切っ