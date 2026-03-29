マイリー・サイラスが、自身の出世作『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』の放送20周年を祝う特別番組で、一時期不仲が伝えられた父ビリー・レイ・サイラスと共演。その心境を語った。【写真】キラキラルックでプレミアに登場したマイリー・サイラス『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』は、スーパー・アイドルのハンナ・モンタナことマイリー・スチュワートが、アイドルであることを隠して学校生活を楽しむ姿