◆センバツ第１０日▽準決勝専大松戸―大阪桐蔭（２９日・甲子園）春夏１０度目の全国制覇を目指す大阪桐蔭は準決勝で専大松戸と対戦。西武・中村剛也内野手（４２）の長男・中村勇斗（２年）は「８番・三塁」でスタメン出場した。２回２死走者なしの第１打席は中前安打を放ち、初ヒットを記録した。同点の４回１死一塁の第２打席では三飛に倒れた。６回２死一塁の第３打席では三ゴロ。８回に代打を出され退いた。守備では