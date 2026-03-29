ロックバンド「Ｎｏｖｅｌｂｒｉｇｈｔ」のギター・沖聡次郎（３１）とフリーアナウンサー・松本圭世（３６）が２９日、ＳＮＳで結婚を発表した。それぞれのＳＮＳで「いつも応援してくださる皆さまへこの度、沖聡次郎と松本圭世は結婚いたしましたことをご報告申し上げます。また、結婚後、新たな命を授かりました」と報告。「未熟な二人ではございますが、家族として支え合い歩んでまいります。これからも、支えてくださ