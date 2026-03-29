◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（２９日・マツダスタジアム）完全試合ペースの快投を見せていた広島の栗林良吏投手が、８回に初安打を許した。初回から豊富な球種を生かしたテンポのいい投球を見せ、直球も力強く快投を続けていた。８回先頭で細川に中前打を浴び、プロ初先発での快挙を逃した。今季から先発転向した通算１３４セーブの元守護神。昨オフに新井監督が打診し、挑戦が決まっていた。