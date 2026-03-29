三重県津市で桜の満開が発表されました。平年より5日早い発表です。 津地方気象台は、津市にあるソメイヨシノの標本木で、29日午後2時40分ごろに満開になったと発表しました。 平年より5日早く、去年より4日早い発表でです。 東海3県ではすでに、岐阜で26日に桜の満開が発表されています。