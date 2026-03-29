◆女子プロゴルフツアーアクサレディス宮崎最終日（２９日、宮崎・ＵＭＫＣＣ＝６５３９ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、地元・宮崎市出身の永峰咲希（ニトリ）が５位で出て１イーグル、６バーディー、２ボギーの６６をマークし、通算１３アンダーでツアー４勝目を挙げた。６９の申ジエ（韓国）は１１アンダーの単独２位。６５をマークした菅楓華（ニトリ）は９アンダーで単独３位に入った。８アンダーの４位に