スティーヴン・スピルバーグ（79）がトム・クルーズ（63）に白旗!?を上げた。 【写真】果敢にアクションシーンに挑みます 音楽や映画、ITの国際会議「SXSW（サウス・バイ・サウスウエスト）」のメインステージに登壇した際、スピルバーグは、司会のショーン・フェネシー氏との対談の中で、トムを主演に迎えた自身の監督作について振り返った。 「トム・クルーズは