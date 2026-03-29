上田のポストプレーから三笘が絶妙なスルーパスを送り、伊東がシュートした日本代表は現地時間3月28日に国際親善試合でスコットランド代表と対戦した。前半をスコアレスで折り返したものの、選手交代で攻撃の勢いを増し、FW伊東純也の決勝点で1-0の勝利を収めた。森保一監督はまだ代表での経験が少ないFWの後藤啓介やMF佐野航大、MF藤田譲瑠チマらを先発に抜擢して試合に臨んだ。しかし、前半を0-0で折り返すと、後半の開始か