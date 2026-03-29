◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク-日本ハム(29日、みずほPayPayドーム)日本ハムの有原航平投手が6回7失点で降板となりました。6年ぶりに日本ハムに復帰し、今季初先発となった有原投手は初回、ランナー1塁で3番・柳町達選手にタイムリーを打たれ先制点を許します。2回にチームは万波中正選手のソロホームランなどで2点を返しすぐに逆転しましたが直後のウラ、先頭から連続ヒットを浴び1塁3塁となると8番・川瀬晃選手にセンターに