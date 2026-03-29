「ソフトバンク−日本ハム」（２９日、みずほペイペイドーム）日本ハムの新戦力、有原航平が初先発でまさかの大乱調。古巣のソフトバンク打線に捕まり、６回１０安打７失点３四死球で降板した。初回は柳町に適時二塁打を許し、先制点を献上。味方が逆転した直後の二回は栗原、牧原、川瀬に３連打を浴びて同点。周東の二ゴロの間に逆転されると、暴投で４点目を失った。本塁ベースカバーに入った際、走者をタッチにいこうとし