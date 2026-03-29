◇パ・リーグ日本ハムーソフトバンク（2026年3月29日みずほペイペイD）日本ハムの有原航平投手（33）が29日、ソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）に先発登板。4回までに7失点と試合をつくれず、6回10安打7失点で降板した。昨季まで在籍した古巣との一戦。初回1死一塁、柳町に左中間を破る適時二塁打を打たれ、先制を許した。直後に逆転してもらったものの、2回もソフトバンク打線につかまった。3連打で同点に追い