タカラジェンヌを育成する宝塚音楽学校の114期生合格者が29日午前、兵庫・宝塚市の同校からオンラインで発表され、40人があこがれの扉を開く切符を手にした。男役志望の合格者の一人は1回目の受験で合格。「『受かった』って泣き叫びました。その時に初めて、頑張ってきたんだなと実感がわきました」と喜んだ。宝塚を目指したのは「幼稚園の時に、明日海りおさんの花組さんの『エリザベート』を見た」のがきっかけ。花組トップ永久