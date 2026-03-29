元自民党衆院議員の杉村太蔵氏（46）が29日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。イランへの攻撃停止の期限を延長している米国トランプ大統領の発言の影響で、日本に石油が輸入されない事態を想定して節油対策を訴えた。MC爆笑問題田中裕二が「太蔵君は、補助金とかじゃなくて節約っていうことをすべきだと？」と質問した。杉村氏は「アメリカがどこかで撤退してもイスラエルですよね。イスラエルとイランの