続々と進む廃線・廃駅開業から10年を迎えた北海道新幹線には、「日本一長い駅間距離」が存在します。その区間は、全長53.85kmの青函トンネルを含む、奥津軽いまべつ駅〜木古内駅間で、その距離は74.8kmに及び、所要時間は約33分〜38分です。 【今後さらに駅間距離は長くなる？】これが廃線が進む鉄道路線です（画像）この駅間距離は、東海道線の東京駅〜小田原駅間（76.7km）という都市間に匹敵する距離です。こうした長距離