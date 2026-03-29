⼥性審査員による国際日本酒品評会「Japan Women’s SAKE Award〜美酒コンクール〜」にて最高峰「美酒 of the Year 2025」に選ばれた「吟天」。中央が小田切社長。（画像提供：一般社団法人日本のSAKE とWINE を愛する女性の会）2025 年だけでも国内外のお酒のコンテストで25個ものアワードを受賞した日本酒ブランドがある。その名も「吟天」。「どこの酒蔵？」と思う人も少なくないかもしれないが、実は「吟天」は特定酒蔵