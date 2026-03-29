FIFAワールドカップ2026の出場国スコットランド代表とのアウェイゲームは、日本代表にとって数少ない貴重なテストの場。ハムデン・パークでの一戦で、森保一監督はさまざまなチャレンジに打って出た。代表キャップ数10以下の若手をズラリとスタメンに並べたと思えば、後半から三笘薫や伊東純也、堂安律ら主力級アタッカーを次々と投入。三笘と堂安をシャドーに並べて攻撃のギアを上げると、後半33分からは鎌田大地と塩貝健人を