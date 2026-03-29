キリンワールドチャレンジ2026が28日に行われ、日本代表が敵地『ハムデン・パーク』でスコットランド代表を1−0で下した。イギリスメディア『BBCスコットランド』のチーフライターを務めるトム・イングリッシュ記者が同試合を批評した。スコットランド代表はスコット・マクトミネイ（ナポリ／イタリア）やアンドリュー・ロバートソン（リヴァプール／イングランド）ら一線級の選手たちが違いを作る場面こそ見せたものの、選手