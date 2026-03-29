森保一監督が率いる日本代表は現地３月29月、国際親善試合でスコットランド代表と敵地グラスゴーのハムデン・パークで対戦。１−０で勝利した。若手主体のメンバーで臨んだ日本は、序盤からボールポゼッションで優位に立つ。田中碧のクロスバー直撃のシュートなどいくつかチャンスを作ったが得点は奪えず、スコアレスで前半を終える。後半には三笘薫や堂安律、上田綺世ら主力組を投入して攻勢を強めると、84分についに均衡を