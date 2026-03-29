日本テレビのアナウンサー・水卜麻美さんは3月28日、自身のInstagramを更新。3月で情報番組『ZIP!』を卒業する天気予報マスコットキャラクター・そらジローとのツーショットを披露しました。【写真】水卜麻美アナ、ZIP! の思い出ショット「ミトじろーかわいいです」水卜さんは「2025年度までのZIP! も、ありがとうございました。新年度もどうぞよろしくお願いいたします‼︎」と1枚の写真を投稿。自身が総合司会を務め