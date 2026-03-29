長与町に去年12月にオープンしたカフェ。 海を望む店内で、真心込めた野菜スイーツをと生搾りジュースを味わえます。 【NIB news every. 2026年3月16日放送より】 長与町に去年12月にオープンしたカフェ「umi」。 （umi 茺田 暁子さん） 「世代や性別にかかわらず、いろんな人にゆっくりしてほしいので、皆さんがリラックスできるような内装に心がけてつくっている」 自宅の1階を改