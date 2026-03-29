All About ニュース編集部は3月6〜9日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象にNetflixで配信中の日本初となる男性同士の恋愛リアリティーショーの第2弾『ボーイフレンド2』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「上司にしたいと思う『ボーイフレンド2』メンバー」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：ジョウブ／39票2位は、ジョウブ。大阪府出身でメーカーマーケティングとし