「ソフトバンク-日本ハム」（２９日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの先発・スチュワートＪｒ．が５５０日ぶりの勝利投手の権利を持って、リリーフにバトンをつないだ。立ち上がりから１５０キロ中盤の直球を武器に日本ハム打線に立ち向かった。万波と清宮にソロを浴びたが、四回と五回は無失点でしのいで５回３失点となんとか粘った。打線は昨季までチームメイトだった有原から川瀬の２打席連続タイムリーや柳田の