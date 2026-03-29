フランスのマクロン大統領＝24日、パリ（ゲッティ＝共同）【パリ共同】先進7カ国（G7）議長国フランスのマクロン大統領は31日から4月2日まで日本を訪れる。2日から3日までは韓国を訪問。日韓とフランスはいずれも原油価格の高騰など現在のイラン情勢による経済的打撃を受けており、首脳会談などで「共通の対応策」（フランス大統領府）を模索する。マクロン氏の訪日はG7広島サミットが開かれた2023年5月以来。今年6月にフラン
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