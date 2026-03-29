デンマーク・コペンハーゲンで、議会選の結果判明後に演説するフレデリクセン首相＝25日（共同）24日のデンマーク議会総選挙で、自治領グリーンランドの領有を狙うトランプ米政権に反発したフレデリクセン首相率いる中道左派の与党、社会民主党が議席を大きく減らした。苦戦の背景には、トランプ大統領の政策は嫌いつつも対米関係は修復したいとの国民の思いがあったとみられる。フレデリクセン氏は「グリーンランドは売り物で