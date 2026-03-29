「オリックスー楽天戦」（２９日、京セラドーム大阪）楽天のドラフト１位ルーキー・藤原聡大投手（２２＝花園大）が２９日、敵地・京セラドーム大阪でのオリックス第３戦にプロ初先発し、３回４７球を投げて８安打４失点で降板した。初回に２点リードをもらいながらもその裏に、西川、中川に適時打を許し、逆転を許した。二回には自らのボークで傷口を広げ、その後の失点につながるなど、ほろ苦いデビュー登板となった。登板