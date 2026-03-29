お笑いコンビ、オズワルド伊藤俊介（36）が29日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系新番組「SUNDAYブレイク．」（日曜午前7時、初回のみ7時30分）に出演。放送初回の感想を述べた。谷原章介をメインキャスターに据えた新ニュース情報番組。鈴木唯アナウンサーが「皆さん明るくて楽しい方々ばかりだったので、あっという間に終わっちゃいますね」と初回を振り返ると、谷原は隣に座るキャスター初挑戦の伊藤に「では伊藤さん