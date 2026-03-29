ウェッブ宇宙望遠鏡の近赤外線カメラで撮影した合成画像。赤外線フィルターを利用して光の波長をサンプリングしている/NASA/ESA/CSA/STScI/Dale Kocevski/Colby College（CNN）カメラで何かを写そうとしたところへ、だれか横から写り込んでくることがある。それと同じように、米航空宇宙局（NASA）のジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がこれまでに撮影した画像のほぼすべてに、いくつもの明るく、小さな赤い点（LRD）が写り込んでい