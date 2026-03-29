相手の心をつかむには、どんな伝え方をするといいか。デロイトトーマツベンチャーサポート M＆Aアドバイザリーリーダーの粂田将伸さんは「1分しか時間がない場合、いくら一生懸命説明しようとしても相手の頭の中に入ってこない。まず冒頭で相手の興味関心があることや、疑問に思っていることを問いかける『ガイドクエスチョン』を心がけるといい」という――。※本稿は、粂田将伸『起業の方程式』（技術評論社）の一部を再編集した