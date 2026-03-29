【モデルプレス＝2026/03/29】お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が3月28日、自身のInstagramを更新。長男の14歳の誕生日を自宅で祝った様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】50歳3児のパパ芸人「仲が良くて素敵」14歳長男に自宅リビングでサプライズ◆庄司智春、14歳長男の誕生日祝い庄司は「息子14歳誕生日 外食後自宅にてバースデーケーキでお祝い」と報告。「息子が大好きなタルトと写真撮ってる隙に後ろからパイ投げ大成功