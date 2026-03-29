◆センバツ第１０日▽準決勝専大松戸―大阪桐蔭（２９日・甲子園）大阪桐蔭は初回、先頭打者・仲原慶二（２年）が右翼線に三塁打を放つ。無死一、三塁で３番・内海竣太（３年）は二ゴロ併殺打に倒れるも、２死三塁で、４番・ＤＨの谷渕瑛仁（３年）の一塁への打球が失策となり、仲原が生還し１点を先取した。先発の吉岡貫介（３年）は３回まで毎回走者を許しながら無失点に抑えられていたが、４回２死三塁から９番・長谷川