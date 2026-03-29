中部―熊本便が就航し、式典であいさつするFDAの森谷和生副社長＝29日午前、中部空港フジドリームエアラインズ（FDA、静岡市）の中部―熊本便が29日就航した。毎日2往復する。自動車産業が集積する愛知県と半導体産業が活発化する熊本県を結び、ビジネス需要を見込む。インバウンド（訪日客）需要も狙う。中部国際空港（愛知県常滑市）で開いた記念式典でFDAの森谷和生副社長は「地域と地域を結ぶ交流の架け橋として頑張ってい